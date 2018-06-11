Yağış sonrası doğada renk cümbüşü yaşanıyor

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden ve en uzun kış mevsiminin yaşandığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, renk cümbüşü yaşanıyor.

Kentte uzun zamandan beri etkili olan sağanağın ardından güneşin açmasıyla her yer çiçeklerle bezendi.

Zengin florasıyla 2 bin 600 rakımlı Ağbaba Dağları yamaçları ve Hançerli düzü mevkisinde papatyalar, sarı, mavi renkte açan çiçekler, doğanın bütün canlılığını ortaya koyuyor.

Renk cümbüşünün yaşandığı bölgede çiçek toplamaya gelen kadınlar ve çocuklar doğayla güzel görüntüler oluşturdu.

Çiçeklerin arasında fotoğraf çektiren Doğa Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bölgede çok fazla yağmurun etkili olduğunu ve doğanın daha da renklendiğini söyledi.

- "Doğal bir stüdyoyu andırıyor"

Doğadaki renklerin birbirine çok yakıştığını ve bunların arasında fotoğraf çektirdiğini anlatan Demirci, "Güneşin açmasıyla hemen fotoğraf çekilmeye geldik, bu ortam doğal bir stüdyoyu andırıyor. Bizler de bu anı ölümsüzleştirmek için buraya geldik." diye konuştu.

