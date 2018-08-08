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Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:36 | Son Güncelleme

Ordu'dan gelen son dakika haberler dehşete düşürdü. Ünye ilçesinde trafiğe kapatılan Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki köprünün çöktüğü bildirildi. Belediye Başkanı Çamyar, bölgede 165 kişinin mahsur kaldığını ve kurtarılmayı beklediğini açıkladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahil yolunda aşırı yağışlar sebebiyle 4 köprü yıkıldı. Karadeniz sahil yolunda ulaşım durdu. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ilçede 4 köprünün yıkıldığı bilgisini verirken, kendisinin de bulunduğu bölgede 165 kişinin bir tekstil fabrikasında kurtarılmayı beklediğini söyledi. Çamyar, göçük sonucu 4 kişini yaralandığını belirterek, 'Büyük bir afet var' dedi.

ORDU VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Ünye'de bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir. Fatsa ilçemizin Eskimadendüzü mevkinde bulunan mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisi, Demirci Mahallesindeki 150 fındık işçisi tahliye edilerek, ilçedeki spor salonlarına yerleştirilmiştir.

ULAŞIM ÇİFT TARAFLI DURDU

Ünye ilçesinde sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu bir köprü yıkılma riskine karşı trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu. Sağanak ve su baskınlarından Çaybaşı ilçesi, İnkur ve Yeşilkent mahallelerinde etkililendi. İlçenin İnkur Mahallesi’nde sel suları nedeniyle bazı mahallelerde çökme yaşarken, araçlar da yolda kontrollü olarak ulaşıma devam etti. Ünye Cevizdere Irmağı, yağış sonrası taşarken, sel suları ağaç ve odunları sürükledi. Çakmak Köprüsü ise sel sularının taşması sonucu sular altında kaldı.

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İŞÇİLERİN KONAKLADIĞI ALAN SEL ALTINDA KALDI

Fatsa’ya Güneydoğu Bölgesi’ndeki illerden gelen mevsimlik fındık işçilerinin çadırlarının bulunduğu bölge de sel suları altında kaldı. İşçiler çadırlarını bırakıp yüksek kesimlere çıktı Ordu’nun Ünye ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir çiftçinin harmana serdiği fındık sel sularına kapıldı. Tekkiraz Mahallesi’nde yaşayan Faruk Baran’ın harmanına serdiği 1 ton fındığını sel suları götürdü.

Yağmurun hızla ve aniden bastırdığını dile getiren Baran, “Sağanak yağışla beraber sel suları bir anda harmanımdaki fındıkları aldı götürdü. Bir bölümü de çamura karıştı. Sel aniden geldi. Biz de önlem aldık ama o kadar fındığımı sel götürdü. Harmana bir ton fındığımı kurutmak için koymuştum. Ne kadar fındığım varsa hepsini sel götürdü” dedi. Ünye Tabakhane Deresi yukarı köylerden gelen aşırı yağmur dolayısıyla dolmaya başladı. İlçenin en büyük deresi olan Tabakhane Deresi gelen yağmur sularıyla beraber dolmaya başladı.

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ÇAYBAŞI'NDA FELAKET YAŞANIYOR

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşanan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası birçok cadde ve sokağı su basarken, özellikle ilçe merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatarak ulaşımda aksamlara neden oldu.

Yağış nedeniyle 8 ev ve iş yerini su basarken, Çaybaşı Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlara yardımcı oldu. Ordu Büyükşehir ve Çaybaşı belediyeleri ekipleri, su baskını olan yerlerde hasar tespit çalışmasına da başladı. Çaybaşı Belediyesince sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşlar uyarıldı.

Başta ilçe merkezi olmak üzere münferit alanlarda aşırı yağış nedeniyle yol malzemeleri ve kum birikmelerine karşı ekipler iş makineleriyle temizlik çalışması yürütüyor.

"CİDDİ BİR SEL FELAKETİ YAŞADIK"

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin tüm ekiplerini seferber ettiklerini söyledi. İlçedeki 20 mahallenin tamamında yağışın etkili olduğunu belirten İsmet Yanık, tüm Çaybaşı halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"Çaybaşı tarihinde ilk defa camiyi bile su bastı. Selin vurduğu kısımlarda üst ve altyapı hiçbir şey kalmadı. Meteorolojiden aldığımız rakamlara göre metrekareye 120 kilogram yağış olduğunu söylüyorlar. Yenicuma Mahallesiyle bağlantı hattımız tamamen kesildi. Çok ciddi bir hasarımız var. Ciddi bir sel afeti yaşadık. Böyle tarifi yapılacak bir şey değil. Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim."

Belediye Başkanı Yanık, Çaybaşı ve Ordu Büyükşehir belediyeleri koordinesinde bir ekip oluşturulduğunu vurgulayarak, "Hükümetimiz bu konuda güçlüdür. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Şu an Büyükşehir ekibimiz de sahadalar. Ortak çalışıyoruz. Özel sektörden de makineleri seferber ettik. En azından müdahale edebileceğimiz yerleri açıyoruz. Yollarla ulaşımı kesiyoruz. En azından dere geçişlerini açarak evlere su basmasını önlüyoruz. 2.5 ton civarında fındık yağışta sele gitti, üretici yola sermişti." dedi.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Doğu Karadeniz'de Perşembe saat 00.00'dan 15:00 kadar fırtına bekleniyor. Başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hocalar sıhlar nerede okusun uflesın
allahım yardımcı olsun
Geçmiş olsun Rabbim yardımcıları olsun
Allah yardımcımız olsun o dört köprüyü kim yaptı ise araştırılsın
Allah beterinden. Geçmiş olsun güzel Ordumuza..
deprem olunca gavur izmir bodrum buraya olunca ne oluyo acaba?
Klimalarla, deodorantlarla, ağaç kesimleriyle dünyayı mahvettik. Doğa acımasız alıyor intikamını
Allahım yardım et ,beterinden sakla
Ne olmuş ki toprak çökmüş inşallah en kısa zamanda bir de amerika çökseydi de her şey bitip kurtulsaydık yalan dünyadan....
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