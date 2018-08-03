Yağışlar arıcıların yüzünü güldürdü

HÜSEYİN DEMİRCİ - Yüksek rakım ve zengin bitki örtüsüyle bilinen, Türkiye'nin en kaliteli bal üretiminin yapıldığı illerinden Kars'ta bu yıl bal rekoltesinde yüzde 50 artış bekleniyor.
Kentte ve ilçelerinde 2 bin rakım üzerindeki zengin floraya sahip yaylalarda, binlerce çeşit çiçek, arılara hizmet ediyor.
Bir süredir aşırı yağmurların ardından hava sıcaklığının artmasıyla bölgede zengin bitki örtüsü oluştu. Bereketli bir dönem yaşayan Kars ve bölgesindeki arıcılar önemli bir üretim yaptı.
Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıllara oranla bölgenin aşırı yağış aldığını belirterek, bu senenin bal üretimi açısından bereketli olduğunu söyledi.
Bölgedeki arıcıları ziyaret ederek bal üretimi hakkında aldığı bilgilerin kendisini mutlu ettiğini aktaran Gök, "Sarıkamış, arıcılar için cennet dediğimiz çok bereketli ve eşi bulunmaz bir yer. Sarıkamış yaylaları 2 bin rakım üzerinde ve çok zengin floraya sahip, aynı zamanda binlerce çeşit çiçeğe ev sahipliği yapıyor." dedi.
- "Yüzde 40-50 oranında artış bekliyoruz"
Gök, bölgede etkili olan yağmurların bal üretimini arttırdığını ifade ederek, "Bu sene havalar geçen seneye göre daha yağışlı geçtiği için bal üretiminde yüzde 40-50 oranında artış bekliyoruz. Ayrıca Sarıkamış yaylalarında üretilen bal Türkiye'nin en kaliteli balı diyebiliriz. Üreticilerimiz kesinlikle şeker, mısır şurubu gibi şeyler kullanmıyor." diye konuştu.
Sarıkamış yaylalarının zengin floraya sahip olması nedeniyle balın da kaliteli olduğunu vurgulayan Gök, "Tüketicilerin kesinlikle Sarıkamış'tan, bu bölgeden bal almalarını tavsiye ediyoruz. Bu sene umuyoruz ki Sarıkamış yaylalarının çiçek balları ülkemizin her tarafındaki tüketicilerimize ulaşacaktır. İnşallah ülkemizin her yerinde emek veren bal üreticilerimiz için de bereketli bir yıl olur." açıklamasında bulundu.
Sarıkamış bölgesinde arıcılık yapan İsa Bayrak ise arıcılar açısından geçen yıllara göre bol bereketli bir yıl olacağını söyledi.
Verimli yıldan üreticilerin de memnun olduğunu ifade eden Bayrak, "Bu sene tabiat çok güzel, havalar çok güzel, yani hem bal kalitesi hem de verim ve oğul açısından bereketli bir yıl oldu. Şu anda bal fiyatları belli olmadı, fiyat yaklaşık 20 gün sonra ballar kovandan çıkınca belli olacak." dedi.
Kars bölgesinde Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı yaklaşık 600 işletme sahibine ait 65 bin arılı kovanda yılda ortalama bin ila 1200 ton bal üretimi gerçekleşiyor.
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