HABER

Yağışlar arıcıların yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en kaliteli bal üretiminin yapıldığı illerinden olan ve yüksek rakım ile zengin bitki örtüsüyle bilinen Kars'ta, bu yıl bal rekoltesinde yüzde 50 artış bekleniyor - Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök: - "Bu sene havalar geçen seneye göre daha yağışlı geçtiği için bal üretiminde yüzde 40-50 oranında artış bekliyoruz" - Arıcı İsa Bayrak: - "Bu sene tabiat çok güzel, havalar çok güzel, yani hem bal kalitesi hem de verim ve oğul açısından bereketli bir yıl oldu"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Yüksek rakım ve zengin bitki örtüsüyle bilinen, Türkiye'nin en kaliteli bal üretiminin yapıldığı illerinden Kars'ta bu yıl bal rekoltesinde yüzde 50 artış bekleniyor.

Kentte ve ilçelerinde 2 bin rakım üzerindeki zengin floraya sahip yaylalarda, binlerce çeşit çiçek, arılara hizmet ediyor.

Bir süredir aşırı yağmurların ardından hava sıcaklığının artmasıyla bölgede zengin bitki örtüsü oluştu. Bereketli bir dönem yaşayan Kars ve bölgesindeki arıcılar önemli bir üretim yaptı.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıllara oranla bölgenin aşırı yağış aldığını belirterek, bu senenin bal üretimi açısından bereketli olduğunu söyledi.

Bölgedeki arıcıları ziyaret ederek bal üretimi hakkında aldığı bilgilerin kendisini mutlu ettiğini aktaran Gök, "Sarıkamış, arıcılar için cennet dediğimiz çok bereketli ve eşi bulunmaz bir yer. Sarıkamış yaylaları 2 bin rakım üzerinde ve çok zengin floraya sahip, aynı zamanda binlerce çeşit çiçeğe ev sahipliği yapıyor." dedi.

- "Yüzde 40-50 oranında artış bekliyoruz"

Gök, bölgede etkili olan yağmurların bal üretimini arttırdığını ifade ederek, "Bu sene havalar geçen seneye göre daha yağışlı geçtiği için bal üretiminde yüzde 40-50 oranında artış bekliyoruz. Ayrıca Sarıkamış yaylalarında üretilen bal Türkiye'nin en kaliteli balı diyebiliriz. Üreticilerimiz kesinlikle şeker, mısır şurubu gibi şeyler kullanmıyor." diye konuştu.

Sarıkamış yaylalarının zengin floraya sahip olması nedeniyle balın da kaliteli olduğunu vurgulayan Gök, "Tüketicilerin kesinlikle Sarıkamış'tan, bu bölgeden bal almalarını tavsiye ediyoruz. Bu sene umuyoruz ki Sarıkamış yaylalarının çiçek balları ülkemizin her tarafındaki tüketicilerimize ulaşacaktır. İnşallah ülkemizin her yerinde emek veren bal üreticilerimiz için de bereketli bir yıl olur." açıklamasında bulundu.

Sarıkamış bölgesinde arıcılık yapan İsa Bayrak ise arıcılar açısından geçen yıllara göre bol bereketli bir yıl olacağını söyledi.

Verimli yıldan üreticilerin de memnun olduğunu ifade eden Bayrak, "Bu sene tabiat çok güzel, havalar çok güzel, yani hem bal kalitesi hem de verim ve oğul açısından bereketli bir yıl oldu. Şu anda bal fiyatları belli olmadı, fiyat yaklaşık 20 gün sonra ballar kovandan çıkınca belli olacak." dedi.

Kars bölgesinde Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı yaklaşık 600 işletme sahibine ait 65 bin arılı kovanda yılda ortalama bin ila 1200 ton bal üretimi gerçekleşiyor.

PARTNERPelin hamile mi?Pelin hamile mi?
Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı!Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı!
Çayı en iyi demlemek için yarıştılarÇayı en iyi demlemek için yarıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bal Bal Üretimi Kars Sarıkamış Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

İlginizi Çekebilir

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu

Konya'daki sapık şeyh hakkında iğrenç bir detay daha!

Konya'daki sapık şeyh hakkında iğrenç bir detay daha!

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı!

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı!

Erdoğan, minik kızın gözyaşlarını görünce aracını durdurdu

Erdoğan, minik kızın gözyaşlarını görünce aracını durdurdu

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'deki kurultay tartışmasına kritik yorum: Bu işin sonu kayyum

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'deki kurultay tartışmasına kritik yorum: Bu işin sonu kayyum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.