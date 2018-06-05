Yağışlar mantara bereket, iftar sofrasına lezzet getirdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle mantar bereketi yaşanıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanlarda yetişen ve köylülerin gelir kapısı olan kuzugöbeği ve çayır mantarı, ramazanda da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldı.

Her yıl mayıs ve haziran aylarında ormanlık alanda yetişen ve yöre halkı tarafından toplanan kuzugöbeği mantarı lezzet ve protein açısından önemli bir besin olduğu için yaş olarak kilosu 70 liradan satılıyor.

Son yağışlarla doğada oldukça fazla bulunan beyaz çayır mantarı ise 5 liradan alıcı buluyor.

Mantar toplayanlardan Uğur Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene aşırı yağışlardan dolayı mantar bolluğu yaşandığını söyledi.

Özellikle kuzugöbeği mantarının çok değerli olduğunu vurgulayan Vanlı, şöyle devam etti:

"Sarıkamış'ın Sarıçam ormanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı yurt dışına da ihraç ediliyor. Arkadaşlarla ormanlık alanda günde 10 kilometre yürüyerek bu mantar türünden yaklaşık 2 kilo falan toplayabiliyoruz. Meralarda, çayırlarda yetişen beyaz çayır mantarından da oldukça fazla buluyoruz. Şu anda ramazan ayı olduğu için topladığımız mantarlar iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti haline geldi."