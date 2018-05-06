YAĞIŞLI HAVA KAZAYA NEDEN OLDU: ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Pendik'te aniden başlayan yağış kazaya sebep oldu. Bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kaza saat 08.00 sıralarında Pendik Köprüsü Sahil Yolu istikametinde meydana geldi. Savaş Kılıçarslan yönetimindeki 34 KP 8249 plakalı otomobil yağışlı hava sonrası kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü Kılıçarslan araçta sıkıştı. Vatandaşlar tarafından olay yerine ambulans polis ve itfaiye ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Kılıçarslan'ı araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
----------------
-İtfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtarma çalışması (Özel)
-Sürücünün çıkartılması (Özel)
-Yaralının Ambulansa taşınması (Özel)
-Kesilen bariyerler
-Kaza yapan araç
-Görgü tanığıyla röp
-Genel ve Detay
İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur
Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu
Gazze'de büyük patlama: 6 ölü, 3 yaralı
ABD Başkanı Trump Türk doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum