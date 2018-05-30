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Yağız bebek 6 ayda 11 kilo verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

Samsun'da 6 ay önce 37 kiloya ulaşan 2,5 yaşındaki Yağız Bekte, devlet desteği sayesinde aldığı ilaçla 11 kilo vererek kendi başına yürümeye başladı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Yağız'ın sevincine ortak olduk"

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan, leptin (toklu) hormonu eksikliği nedeniyle 6 ay önce 37 kiloya ulaşan Yağız bebek, devlet desteği sayesinde aldığı ilaçla 11 kilo vererek yürümeye başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Yağız'ı ve ailesini Samsun'daki evlerinde ziyaret etti.

Tekkeköy'de sanayide işçi olarak çalışan Sedat (35) ve Sevda Bekte (29) çiftinin ikinci çocukları Yağız'a 5 aylıkken leptin hormonu eksikliği teşhisi konduğunu anımsatan Karaaslan, hızla kilo alan bebek ve ailesi ile tedavi için Ankara'ya geldiklerinde tanıştığını söyledi.

Yağız Bekte'nin geçen yıl kasım ayında devlet desteği ile alınan ilacı kullanmaya başladığını dile getiren Karaaslan, bebeğin 6 ay içinde 11 kilo vererek kendi başına yürümeye başladığını kaydetti.

Yağız'ın yürüdüğünü görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Karaaslan, "İlaca ulaşma noktasında aile ile birlikte ben de seferber oldum. Yağız bebek 6 ay önce ilaca ulaştı ve kullanmaya başladı. Altı ay içinde 11 kilo verdi, Yağız yürümeye başladı. Biz de Yağız'ın sevincine ortak olduk." dedi.

Yağız ve ailesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü hatırlatan Karaaslan, "Yağız, Cumhurbaşkanımızla da bir araya geldi. Yağız'ın son durumu hakkında ailesinden aldığımız iyi haberleri Cumhurbaşkanımıza ileteceğim." diye konuştu.

Sedat Bekte de oğullarının ilaç tedavisinin devam ettiğini, her ay kontrollerini yaptırdıklarını söyledi.

Yağız'ın 26 kiloya düştüğünü ve boyunun uzadığını ifade eden Sedat Bekte, birkaç sene içinde çocuklarının normal kiloya inmesini umut ettiklerini dile getirdi. Bekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Çiğdem Karaaslan'a teşekkür etti.

Sedat ve Sevda Bekte çiftinin ikinci çocukları Yağız bebek 2 yaşındayken 37 kiloya ulaşmış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın girişimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, kiloya bağlı sağlık sorunları yaşayan Yağız bebeğin, kutusu 4 bin 441 dolar olan ilacının bedeli, Sosyal Sigortalar Kurumunca (SGK) karşılanmaya başlanmıştı.

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