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Yağlı direkten bayrak almak için yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 20:11 | Son Güncelleme

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Akçakoca ilçesinde düzenlenen ördek yakalama, halat çekme, yüzme yağlı direkte bayrak kapma yarışları ilgi gördü - Akçakoca Belediye Başkanı Yemenici: - "Karadeniz'e açılan önemli bir kent olan Akçakoca'da bu bayramı önemsiyoruz, her yıl da geliştirmek istiyoruz. Kutlamalardaki etkinlikleri çeşitlendirmek istemiştik, bugün bu çalışmaların meyvelerini gördüğümüz için çok mutluyuz"

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan etkinlikler eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Kutlamalar kapsamında ilk önce liman mevkisinde yapılan kürek yarışında, yaklaşık 200 sporcu kıyasıya mücadele etti. Takım halinde Karadeniz'de kürek çeken sporcular, rakiplerini geçmek için ter döktü.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Kabotaj Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı her yıl kutladıklarını ve bu geleneği devam ettirmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Artık geleneksel hale gelen Denizcilik Bayramı'na katılan sporcularımıza başarılar diliyorum. Karadeniz'e açılan önemli bir kent olan Akçakoca'da bu bayramı önemsiyoruz, her yıl da geliştirmek istiyoruz. Kutlamalardaki etkinlikleri çeşitlendirmek istemiştik, bugün bu çalışmaların meyvelerini gördüğümüz için çok mutluyuz."

Etkinlikler kapsamında yüzme, tekne yarışları, halat çekme, ördek yakalama ve yağlı direkte bayrak kapma yarışı yapıldı.

Eğlenceli görüntülere sahne olan yağlı direkte bayrak kapma yarışı, seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi. Yarışlarda vatandaşlar sporculara destek verdi.

Bayramın simgesi haline gelen yağlı direk yarışında, yaklaşık yarım saatin ardından bayrağa ulaşan isim Hakan Ataş oldu.

Yarışmaların ardından, dereceye girenlere ödül verildi.

Kutlama, açık hava konseri ile sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Akçakoca Düzce

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