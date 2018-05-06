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Yağmur altında 'Aşıklar Sokağı geleneği'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesi Muratlar köyünde, 'Aşıklar Sokağı geleneği' olarak bilinen, köye bereket gelmesi için yapılan asırlık hayır yemeği, bu yıl da yağmura rağmen düzenlendi. Misafirlere ikram edilen 120 kazan keşkek için 50 koyun kesildi.

Yağmur altında 'Aşıklar Sokağı geleneği'

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesi Muratlar köyünde, 'Aşıklar Sokağı geleneği' olarak bilinen, köye bereket gelmesi için yapılan asırlık hayır yemeği, bu yıl da yağmura rağmen düzenlendi. Misafirlere ikram edilen 120 kazan keşkek için 50 koyun kesildi.
Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Muratlar köyünde hayır için gerçekleştirilen geleneksel yemeğe 3 bin kişi katıldı. Yağmura aldırış etmeyen kadın ve erkekler, 1 kilometrelik Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradı. Sağanağın bir ara dinmesini fırsat bilen kadın ve erkekler, Aşıklar Sokağı'nda buluştu. Sokağa gelen bazı kişiler, 'Aşıklar Sokağı' yazılı tabelanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı evli çiftler de tabela önünde özçekim yaptı.
BEKAR KAYMAKAM, YOL İÇİN AŞIKLAR SOKAĞI’NDA
Bayramiç ilçesinin bekar kaymakamı Ramazan Kendüzler de Aşıklar Sokağı'na köy muhtarı İsa Korkmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik ile birlikte geldi. Kendüzler, 'Aşıklar Sokağı geleneği'ni ilçeye gelmeden önce de duyduğunu belirterek, “Binlerce vatandaşımızın katıldığı her yıl düzenlenen etkinlikteki yolun bozukluğu, muhtarımız tarafından dile getirildi. Sokağa parke taş döşeme önerisinde bulundu. Bu konu için bu sokaktayım. Başka bir amacımız olamaz” dedi.
Muratlar köyü Muhtarı İsa Korkmaz ise geleneğin 1 asırdır devam ettiğini belirterek, “Pişirilen yemek ve arkasından yapılan dualarla bolluk ve bereket için köy hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Bu hayır çerçevesinde de çevre ilçelerden ve köylerden gelen genç kız ve erkekler bu sokakta tanışıp, anlaşabildiklerinde evleniyorlar. Hayır vesilesiyle kaymakamımıza, çamur olan Aşıklar Sokağı yolunu gösterdim. Bu sokağın düzenlenmesi için yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yağmur altında 'Aşıklar Sokağı geleneği'Yağmur altında 'Aşıklar Sokağı geleneği'Yağmur altında 'Aşıklar Sokağı geleneği'Yağmur altında 'Aşıklar Sokağı geleneği'

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