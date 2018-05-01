Yağmur duası yapılırken yağış başladı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, yağmur yağması için duaya çıkıldığı sırada yağış başladı.
Kaymakam İsmail Güney, Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, Müftü Mevlüt Şahin ve Sarıoğlanlılar, yağmur yağması için dua etmek üzere bahçede bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlanan programda, müftü Şahin konuşma yaptı. Konuşma sonrası yağmur duasına başlanırken, yağış başladı. Duaya katılanlar, yağmur yağmasıyla önce şaşkınlık, sonra sevinç yaşadı. Program, etli pilav dağıtılmasıyla sona erdi.
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