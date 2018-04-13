Yağmur ile dolunun vurduğu köylerde hayat normale dönüyor

Kilis’te, önceki gün etkili olan yağmur ile dolu nedeniyle köylerde yaralar sarılmaya başlanırken, hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

Yağmur sularının çekilmesiyle birlikte, oluşan hasar gün yüzüne çıkarken, vatandaşlar evlerinde ve arazilerinde temizlik çalışması yapıyor. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Başkanlığında, Polateli Kaymakamı Bayrak Türker, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Murat Sarı, Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli ve beraberindeki köyleri gezerek evleri, ahırları, tarım arazileri zarar gören okullarda incelemelerde bulundu. Su baskını yaşanan okulları da ziyaret eden Vali Mehmet Tekinarslan, köyü vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Kriz merkezi tarafından oluşturulan hasar tespit çalışmaları sürerken, Vali Tekinarslan, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, gerekli talimatları verdiğini ifade etti.