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Yağmur, kedi ve muhabbet kuşu ile birlikte oynuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:26 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Alaca ilçesinde Yağmur Turp (13), evinde beslediği kedi ve muhabbet kuşu ile oyunlar oynuyor.

Yağmur, kedi ve muhabbet kuşu ile birlikte oynuyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Alaca ilçesinde Yağmur Turp (13), evinde beslediği kedi ve muhabbet kuşu ile oyunlar oynuyor.
Alaca ilçesi Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 7'nci Sınıf öğrencisi Yağmur Turp, beslediği Maviş isimli muhabbet kuşu ile Sütlaç isimli kedisini yanından ayırmıyor. İlk zamanlarda kedi ili kuşun bir arada olmasınının zor olduğun ama sonra alıştıklarını belirten Yağmur, artık günün büyük bölümünü birlikte geçirdiklerini ve oyunlar oynadıklarını belirterek, "Kuşumuz biraz kedimizi gagalıyor ve zaman zaman kedimiz de ona tepki veriyor ama yine de artık çok iyi anlaşıyorlar. Bence tüm insanlara hayvan sevgisi aşılanmalı. Kuşum ve kedimin dostluğu insanlara da örnek olmalı" dedi.
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Yağmur, kedi ve muhabbet kuşu ile birlikte oynuyorYağmur, kedi ve muhabbet kuşu ile birlikte oynuyor

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