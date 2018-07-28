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Yağmur nedeniyle toprak kaydı, D-100 Karayolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de yaşanan yoğun yağış nedeniyle D-100 Karayolu Hereke bölgesinde toprak kayması meydana geldi.

Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de yaşanan yoğun yağış nedeniyle D-100 Karayolu Hereke bölgesinde toprak kayması meydana geldi. Olay nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Olay, D-100 Karayolu Hereke Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Yaşanan yoğun yağmur yağışı nedeniyle yol kenarında bulunan toprak alanda kayma meydana geldi. Toprak kaymasından dolayı D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma tamamen kapandı. Toprak kaymasının yaşandığı sırada yolda herhangi bir aracın olmaması ise olası bir faciayı önledi. Karayolları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri ve kamyonlarla yoldaki toprağı temizlemek için çalışma başlattı. İstanbul'a gitmek için yola çıkan araçlar ise Körfez Turnikeleri'nden TEM Otoyolu'na yönlendirildi. Ekiplerin yoldaki temizlik çalışmaları sürüyor.

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