Yağmur raftingcilerin yüzünü güldürdü

Düzce'de yağışlar nedeniyle Melen Çayı'nın debisinin yükselmesi, raftingcilerin yüzünü güldürdü.

Yağışların ardından güzel havayı fırsat bilen raftingciler, Melen Çayı'nın Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü çevresinde bulunan rafting işletmelerine ilgi gösterdi.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nda aktif olarak 5 rafting tesisinin olduğunu ve yüzde yüz dolulukla çalıştıklarını söyledi.

Bir hafta öncesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle suyun debisinin düştüğünü bu yüzden rafting turlarının sekteye uğradığını vurgulayan Tepe, "Bu yıl bölge yağmur ve kar çok çok az aldı ve suyun debisi normalin çok altına düştü. Geçen hafta sonu başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur bizi rahatlattı. Bir hafta önce 2-3 saatte yaptığımız turumuzu bugün debi yüksekliği nedeniyle bir buçuk saatte yapıyoruz. Sabahtan bir tur yaptık ikinci tura başlıyoruz." dedi.

Ramazan ayı öncesinde yoğun talep olduğunu anlatan Tepe, şöyle konuştu:

"Bu yıl bölgeye bu sporu yapmaya gelen sayısı için koyduğumuz hedefler yağmurlar sayesinde tamamlanacak. Yağmur bize çok yaradı. Yağmur ve suyun debisi ile hareket ediyoruz. Önümüzdeki hafta da yağmurlu görünüyor. Ramazanda da yer ayırtmış vatandaşlar var. Bu ayda rafting olmaz diye bir şey yok. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor ve biz de onlara adrenalin yaşatıyoruz."

