Yağmur, resim yaparak hayata tutundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde beynindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü 2 yıllık dönemde, resim yaparak hayata tutunan Yağmur Sürücü (19), en büyük hayalinin, iyi bir ressam olmak ve sergi açmak olduğunu söyledi.

Çorlu'da, ailesiyle birlikte yaşayan Yağmur Sürücü, 9 yaşındayken beynindeki tümör nedeniyle tedaviye başladı. Tedavisinin devam ettiği süreçte yeteneğinin olduğu resim sanatına merak salan Yağmur Sürücü, kara kalem çizimlerinin ardından akrilik boya resimler yapmaya başladı. Televizyonda izlediği çizgi film kahramanlarının da resimlerini çizen Sürücü'ye iki yıl tedavi gördü. Tedavinin ardından resim çizmeye devam eden Yağmur Sürücü, en büyük hayalinin ressam olup, sergi açmak olduğunu söyledi.

Yağmur Sürücü, resim yapmanın kendisine iyi geldiğini belirterek, “Resim merakım 5 yıl önce başladı. Zaten küçüklüğümde de resim yapmayı seviyordum. Eskiden vakit geçirmek için başladım. Daha sonra bakarak yaptım. Sonra bir kursa giderek orada akrilik boya kursu aldım. Kurs kapanınca Halk Eğitime gittim orada bir sergiye iki resim ile katıldım. Sonra yaş olarak benden çok büyükler olunca, oradan ayrıldım. Bana göre başka kurs bulamayınca evde videolardan izleyerek kendimi biraz daha geliştirdim ve resim yapmaya başladım. Böyle ilerleyeceğim. En büyük halim resim sergisi açmak. Yeteneklerimi başkalarına da göstermek. Tabi kendimi daha iyi geliştirip, çok iyi bir ressam olmak istiyorum” dedi.

Anne Aysun Sürücü ise resim yapmanın kızının hastalığını yenmesinde ve hayata bağlanmasında önemli bir faktör oluşturduğunu ifade ederek, "Yağmur'a ilkokul 3’üncü sınıfa giderken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle beyin tümörü tedavisi konuldu. İstanbul’da, Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerinde iki yıl boyunca tedavi oldu. Tedavimiz bitti. Yağmur resim yapmayı sevdiği için hayata onunla tutundu diyebilirim. Bu şekilde evde resimler yapıyor. Şimdi 10 yıl oldu tedavimiz biteli, bir sıkıntımız olmadı. Yağmurun tek isteği ve amacı ressam olmak. Kendisini evin içinde ne kadar geliştirebiliyorsa bu yaptığı resimlerin hepsi kendi emeğiyle kimsenin desteği olmadan oldu. İnşallah daha da ilerleyecek” diye konuştu.