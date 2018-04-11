Yağmur ve dolu yağışı Kilis’te büyük hasara yol açtı

Kilis’te yağmur ile dolu yağışı nedeniyle bazı köylerde büyük hasar oluştu.
Öğleden sonra etkili olan yağmur ve dolu yağışı nedeniyle Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde ekili alanlarda büyük hasar meydana gelirken, İl Özel İdaresi alarma geçerek köylerde yol açma çalışmalarıyla su tahliyelerini sağladı. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, köylere giderek çalışmaları bizzat koordine etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü de köylerde hasar tespiti yaptı. Vatandaşlar, yağmur ve dolu nedeniyle oluşan mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var
Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum