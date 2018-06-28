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Yağmur yağınca buğday tarlada kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 10:19 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Tekirdağ'da, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle buğday hasadı yapılamıyor - Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı: - "Buğday hasadı bölgemizde başladı ama yağmur nedeniyle birkaç gündür hasat yapılamıyor" - "Bu son yağışların buğdaya zararı var. Mühendislerimizin yaptığı inceleme ve tespitlere baktığımızda buğdaylarda çimlenme sıkıntısı olduğunu gördük. İnşallah en kısa zamanda yağışlar durur da çiftçimiz hasadını tamamlar diye ümit ediyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle çiftçinin hasat yapamaması sonucu buğday tarlada kaldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son günlerde meydana gelen sağanaklar nedeniyle hasat için bekleyen tarlalara çiftçi giremiyor.

Bölge çiftçisi yağmurların kesilmesi ve tarlaların kuruması sonrası hasada başlamayı bekliyor.

Meteoroloji verilerine göre, Trakya'da yağışlar birkaç gün daha sürecek, tarlaların kuruması ve biçerdöverin hasat için tarlaya girecek zemini bulması neredeyse temmuz ayı başlarında gerçekleşecek.

- "Yağmur nedeniyle çiftçi hasada ara verdi"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede buğday hasadının bir hafta önce başladığını, yağmur nedeniyle çiftçinin hasada ara verdiğini söyledi.

Saygı, yağmurlar nedeniyle buğdayın kalitesinde düşüş beklediklerini ifade ederek, "Geçen yıl yapılan buğday ekimlerinin ardından güzel yağışlar oldu ve çiftçi bu yağışlardan memnun oldu. Ama bu yıl nisan ayında istenilen yağışın olmaması nedeniyle geçen yıla göre bu yıl verimler düşük oldu. Bereket versin çok ağlanacak bir durum da yok ama çiftçinin girdileri çok pahalı, verim de düşük olunca bu sene çiftçinin durumu biraz sıkıntılı. Buğday hasadı bölgemizde başladı ama yağmur nedeniyle birkaç gündür hasat yapılamıyor." diye konuştu.

Hasadı süren buğdayda düzensiz yağışlar nedeniyle çiftçinin umduğunu bulamadığını belirten Saygı, "Bu son yağışların buğdaya zararı var. Mühendislerimizin yaptığı inceleme ve tespitlere baktığımızda buğdaylarda çimlenme sıkıntısı olduğunu gördük. İnşallah en kısa zamanda yağışlar durur da çiftçimiz hasadını tamamlar diye ümit ediyoruz. Yağmurdan sonra hasat 15-20 gün daha devam eder. Çünkü daha fazla buğday biçilmedi. Bazı köylerde daha tarlalara hiç girilmedi. Yağmur çimlenmenin yanı sıra buğdayın rekoltesine de etki edecektir. Geçen yıla göre bu yıl dekarda yaklaşık 100 kilogram buğday kaybı yaşanacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yağışlar çiftçiyi olumsuz etkiledi"

Çiftçi Mustafa Yıldız, yağışların devam etmesi halinde bir hafta daha hasat yapamayacaklarını ifade etti.

Yıldız, yağışların buğdayı olumsuz etkilediğini ve kalitede düşüş olacağını dile getirerek, "Hasadımız güzel başladı ama bu yıl geçen yılki verimleri bulamadık. Dekar başına düşen buğday geçen yıla göre daha azdı. Ama buna şükür diyerek devam ediyoruz. Hasat dönemi; yağmurlar fazla olduğu için ara verdik ve hasat geçikti biraz. Yağmurlar kalite yönünden buğdaya sıkıntı verecektir. Buğdayın kalitesinde düşüş olacak ama her şey Allah'tan yapacak bir şey yok. Yağmurlardan sonra 15-20 gün daha hasat devam eder." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da 20 yıldır çiftçilik yapan Bahtiyar İncehasan da yağışların çiftçiyi olumsuz etkilediğini aktararak, "Bu yıl yağmurlardan dolayı hasada ara verildi ve hasat biraz geçikti. 3-4 gün daha yağmur gözüküyor, yağmurdan sonra tekrar hasada devam edeceğiz. Verimler geçen yıllara göre düşük ama bereket versin diyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
buğday hasat Tekirdağ yağmur

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