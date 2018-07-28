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Yağmura yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

ANADOLU yakasında yağmur etkili oluyor.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)

ANADOLU yakasında yağmur etkili oluyor. Çekmeköy-Şile yolunda yağmur nedeniyle yol kenarlarında su birikintisi oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken bazı sürücüler hızlı bir şeklide geçmeye çalıştı. Bazı motosiklet sürcüleri de ıslanmamak için köprü altında bekledi.

Meteoroloji, İstanbul'un Anadolu yakası için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 12:00-14:00 saatleri arasında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.

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