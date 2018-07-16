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Yağmurda ıslanmamak için kapalı alanlara koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 17:44 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sağa sola kaçışarak buldukları kapalı alanlara sığındı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ADAPAZARI'nda sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sağa sola kaçışarak buldukları kapalı alanlara sığındı. Adapazarı'nda sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak, hayatı felç etti. Adapazarı şehir merkezindeki en işlek cadde olan Çark Caddesi'nde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Caddede şemsiyesiz yürüyen vatandaşlar, koşarak en yakındaki kapalı alana sığındı. Caddedeki pasajlar ve iş yerleri yağmurdan kaçan vatandaşlarla doldu taştı. Vatandaşlar kapalı bir alanda yağmurun dinmesini bekledi. Şiddetli yağış yaklaşık 20 dakika sürerken, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

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