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Yağmurla otlaklar yeşile büründü, göçerler ve besiciler sevindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

 BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde yağışın olması, besicileri sevindirdi.

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde yağışın olması, besicileri sevindirdi. Bol yağmurla birlikte yaylalardaki otlaklar, yeşile büründü. Besici ve göçerler, bu durumun bereket getireceğine, bölge hayvancılığına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Yaz ayında başlayan yağmurun bereket olarak gördüklerini anlatan göçerler, yağmurlardan dolayı dağlar ve otlakların yeşile büründüğünü, bunun da bölge hayvancılığı açısında çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. İlk defa hayvanların otlaklarda bol ot yediğini anlatan göçerler, bu nedenle hayvanların aşırı kilo aldığını ve bu durumun et fiyatlarında düşüşe neden olacağına inandıklarını belirtti.

Babadan kalan mesleğini devam ettiren göçer Latif Morkuzu (60), Bingöl merkezde besicilik yaptığını ve her yıl Karlıova'daki dağlara getirdiği büyükbaş hayvanlarını otlattığını söyledi. Morkuzu, dört çocuğuyla birlikte dağlarda göçerlik hayatını sürdürdüğünü belirterek, "Karlıova dağlarında ilk defa bereketin fışkırdığına tanık oldum. Hiç bu kadar yağmur olmamıştı. Yani Haziran bitiyor, ama hala yağmur yağıyor. Bu iyiye işarettir" dedi.

Bursa'dan, hayvancılık yapmak için gelip, 2 yıl önce Karlıova'ya yerleşen Engin Demir (52) ise, Karlıova'nın Karadeniz bölgesi gibi her mevsimde yağış almaya başladığını belirterek, "İki yıl önce besicilik yapmak üzere buraya yerleştim. Çok güzel yaylalar var. Hayvancılık yapmak için çok uygun bir coğrafya. Bu yıl yağış, Haziran bitiyor olmasına rağmen devam ediyor. Bu da yeni yeni otlakların oluşmasını sağladı. Böyle bir gelişme bizim ve hayvanlarımızın otlaması için çok güzel. 200 koyunum var. Karlıova dağlarını karış karış geziyorum. Yeşil, taze ve vitamini bol otları yiyen hayvanlar, kısa sırada bol kilo alacak" diye konuştu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden ailesiyle birlikte gelerek çadır kuran besici Celal Çiçek (43) de her yaz mevsiminde Karlıova'ya geldiğini söyleyerek, "5 çocuğum, ben ve eşim buraya geldik. 300 koyunla birlikte dağlardaki yaylalarda kalıyoruz. Çok verimli ve bereketli bir yıl olacağını düşünüyorum. Hayvanlar taze ot yiyerek doğal olarak kilo alıyor. Bölge hayvancılığına da olumlu katkı yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Karlıova'ya bağlı Kızılçubuk köyündeki hayvan besicileri ise kışa saklamak için ot biçmeye başladı. Köyde besicilik yapan Binali Özer (55), önceki kış mevsimlerine göre geçen kış mevsiminde daha az saman aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl kar ve yağmur çok iyiydi. Bu yüzden kış ayında çok az saman aldık, fazla masrafımız olmadı. Daha önceki kış aylarında Diyarbakır'dan çok saman almak zorunda kalıyorduk. Bu yüzden et fiyatları da artıyordu. Ama bu yıl yağmurlarla birlikte otlaklar çok iyi. Yağmurlar hala belli aralıklarla devam ediyor. Kış için gereken otları biçmeye başladık. Hayvanlarımız taze ot yiyerek kilo alıyor. Besicilikle maliyet düşünce, et fiyatları da haliyle düşüyor. Karlıova ilçesinde geçen yıl kemikli kuzu etinin kilo fiyatı 37 liraydı. Bu yıl ise aynı etin kasaptan satış fiyatı 35 lira. Eğer böyle devam ederse fiyatlar daha da düşecek."

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