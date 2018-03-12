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Yağmurlu hafta başlıyor! Bu gece geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 07:53 | Son Güncelleme

Bahar kendini göstermeye başlıyor, havalar adım adım ısınırken yağışlar da artıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre bu hafta yurdun büyük bir kısmından yağmur haberleri gelecek. Yarından itibaren yurda batıdan giriş yapacak yağışlar hafta ortasına kadar tüm yurda yayılacak.

Yağmurlu hafta başlıyor! Bu gece geliyor

Havalar yavaş yavaş ısınırken kışa nazaran daha yağışlı günler Türkiye’yi bekliyor. Yağışlara hazırlıklarını son dakikaya bırakmak istemeyen vatandaşlar hava durumu haberlerini yakından takip ediyor. Hafta sonu etkili olan sisli hava etkisini kaybediyor ve yarından itibaren Türkiye yağışlara teslim oluyor.

YAĞMURLU HAFTA BAŞLIYOR!

Türkiye’nin özellikle batı kesimleri geçtiğimiz günlerde sisin etkisi altındaydı ve zaman zaman ulaşımda büyük sorunlar yaşanmıştı. Yarından itibaren ise batıdan başlayarak yağmur kendisini gösterecek. Hafta sonuna kadar yağmur birçok bölgede etkili olacak.

hava-durumu

GECE TRAKYA’DAN GİRİŞ YAPACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Balıkesir, İzmir ve İstanbul çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Akdeniz’de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

ISTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

IZMIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DIYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

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yağmur Meteoroloji istanbul Ankara

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bilge kişiler doğayi iyice gözlemlemisler sonra demişlerki; mart ayı dert ayı.neden çunki sanildigi gibi mart ayı bahar ayı değil.sadece geçis ayidir.bu nedenle her turlu atmosferik olay görulur.eski bilge insanlar demişlerki; mart dokuzu , dokuzunda dokuzu,nisan beşi söğuk olur, kar yağar. sözün özü mart ayi ya iti solutur, yada çifti bitirir....
teşekkür ederiz.Çok sağol.
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