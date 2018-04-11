Yağmursuyu hattı çalışmaları Eski Kazımpaşa Caddesi’nde sürüyor

SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, şehrin muhtelif bölgelerinde inşa edilecek ve kısa süre önce ihalesi tamamlanan yağmursuyu hatları için çalışmaların başladığını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, şehrin muhtelif bölgelerinde inşa edilecek yağmursuyu hatları kapsamındaki çalışmaların Serdivan Eski Kazımpaşa Caddesi’nde başladığını açıkladı. Serdivan Eski Kazımpaşa Caddesi’nde çalışmaların sürdüğünü belirten Sakallıoğlu, Serdivan AVM Kavşağı’na kadar uzanan 1 kilometrelik güzergahta yağmursuyu altyapısını güçlendirerek, bölgede ortaya çıkacak sorunların önüne geçtiklerini de ifade etti.

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, “Ekiplerimiz şu anda Serdivan Eski Kazımpaşa Caddesi’nde çalışmalarını sürdürüyorlar. Serdivan AVM Kavşağı’na kadar uzanan 1 kilometrelik güzergahta yağmursuyu altyapısını güçlendiriyor, bölgede bu anlamda ortaya çıkacak sorunların önüne geçiyoruz. Eski Kazımpaşa Caddesi’ndeki çalışmalarımızı tamamlamamızın hemen ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirecekler. İhale kapsamında Serdivan Sanayi Caddesi, Adapazarı Soğanpazarı Caddesi, 15 Temmuz Bulvarı ve Erenler Fatih Caddesi’nde de toplamda 8 kilometreye ulaşan yağmursuyu altyapısı inşa edeceğiz” dedi.