Yahudi örgütünden Corbyn protestosu

LONDRA (AA) - İngiltere'deki Yahudi örgütleri, ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'i antisemitizme göz yumduğu gerekçesiyle protesto etti.

"Yahudi Liderlik Konseyi" adlı örgütün İngiliz parlamentosu önünde düzenlediği eylemde, göstericiler "Artık yeter" sloganı altında Corbyn'i partisi içindeki antisemitizme göz yummakla suçladı.

Örgüt lideri Jonathan Goldstein'ın başkanlığındaki bir heyet, gösterinin ardından parlamentoda İşçi Partisi grubu temsilcilerine mektup iletti.

Parti içindeki antisemitizmin yükseldiği ve Corbyn'in buna karşı somut önlemler almadığı savunulan mektupta, Corbyn'in bu eğilimlerin simge kişiliği haline geldiği iddia edildi.

- Corbyn'den özür

Uzun süredir İşçi Partisi içindeki antisemitizmi hoş görmekle ve kendisi de bu çevrelerle ilişkili olmakla suçlanan Corbyn, gösteri öncesinde bir mesaj yayımlayarak İngiltere'deki Yahudi cemaatinin liderleriyle acil bir görüşme yapmak istediğini duyurdu.

Antisemitizmin partisi içinde baş gösterdiğini kabul eden Corbyn, mesajında, “Bu çoğu zaman birkaç çürük elma meselesi sayılarak göz ardı edildi. Bunun Yahudi cemaati içinde yol açtığı acılardan dolayı samimi olarak üzüntü duyuyorum ve bu kaygıya son vermek için çabalarımı iki katına çıkaracağıma söz veriyorum.” ifadelerini kullandı.