"Yahudi Ulus Devlet Yasası" 8 dilde kınandı

"Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948'de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve BM kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir."

Üniversite Senatosu tarafından Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Rusça, İbranice ve Arapça yayımlanan kararda, bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarının yok sayıldığına dikkat çekildi.

"Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil, uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Bilim insanları olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail'i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz."

