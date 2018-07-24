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"Yahudi Ulus Devlet Yasası" 8 dilde kınandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 14:58 | Son Güncelleme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu, İsrail Parlamentosunun kabul ettiği 'Yahudi Ulus Devlet Yasası"nı 8 dilde yayımladığı bildiri ile kınadı

RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu, Türkiye'de ve dünyada tepkilere yol açan "Yahudi Ulus Devlet Yasası"nı 8 dilde yayımladığı kararla kınadı.

Üniversite Senatosu tarafından Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Rusça, İbranice ve Arapça yayımlanan kararda, bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarının yok sayıldığına dikkat çekildi.

İsrail Parlamentosunda kabul edilen yasanın, evrensel hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletlerin (BM) yasal ve ahlaki sistemiyle çatıştığı vurgulanan kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948'de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve BM kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir."

Kararda, yasanın kabul edilebilir bir tarafının bulunmadığının da altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil, uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Bilim insanları olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail'i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz."

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