"Yahudi ulus devlet" yasasına tepki

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi Senatosu, İsrail Meclisi'nde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasını kınadı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kabul edilen yasanın, evrensel hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletler'in yasal ve ahlaki sistemiyle çeliştiği belirtilerek, yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarının yok sayıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasada, kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Fiili olarak Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz."

