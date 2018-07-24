"Yahudi ulus devlet" yasasına tepki

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi Senatosu, İsrail Meclisi'nde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasını kınadı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, kabul edilen yasanın, evrensel hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletler'in yasal ve ahlaki sistemiyle çeliştiği belirtilerek, yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarının yok sayıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yasada, kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Fiili olarak Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz."
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi
Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü
Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Erdoğan'dan komşuya önemli telefon
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!