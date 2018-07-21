Yahudi ulus devlet yasasına tepkiler

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu, İsrail Meclisinde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasının ayrımcı ve ırkçı bir zihniyetin ürünü olduğunu belirterek, İsrail hükümetini kınadı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosundan yapılan açıklamada, İsrail meclisinin evrensel hukuk ilkelerini çiğneyerek "Yahudi ulus devleti" yasasını kabul ettiği belirtildi.

Yasada "Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir" gibi kabul edilmez ifadelerin yer aldığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasa Arapça'yı resmi dil olmaktan çıkarmış, tek resmi dil İbranice olarak belirlemiştir. Hukuk dışı yerleşimlerin teşvik edildiği maddeler nüfusun yüzde 20'sini oluşturan İsrail vatandaşı Arapları ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürmektedir. Ayrıca, işgal altında tuttuğu Kudüs'ün bir bütün olarak İsrail'in başkenti olduğunu altını çizen yasa İsrail ve Filistin arasındaki iki devletli çözümün de önünü kapatmaktadır. Ayrımcı ve ırkçı bir zihniyetin ürünü olan yasayı ve İsrail hükümetini şiddetle kınıyor, uluslararası toplum ve kuruluşları bu konuda ciddi yaptırımlar için göreve davet ediyoruz."

