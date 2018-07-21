Yahudi ulus devlet yasasına tepkiler

İSTANBUL (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), İsrail meclisinin onayladığı "Yahudi ulus devlet" yasasının, Filistin meselesinin tasfiyesi olduğunu bildirdi.

İhvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasanın, İsrail'in ırkçılığını en kötü şekilde ortaya koyduğu ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından sonra Filistin meselesinin tasfiyesini amaçlayan tehlikeli bir adım olduğu ifade edildi.

Yasanın, Filistinlileri evlerine dönüş hakkından mahrum bıraktığı ve onları yabancı uyruklu kişilere dönüştürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu saldırgan politikaların Filistin halkının birlik olmasını ve halkın haklarını koruyacak strateji üzerinde uzlaşılmasını gerektirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile AB'ye uluslararası kararlara saygı gösterilmesi için harekete geçme, Arap ve İslam halklarına ise Filistin halkının mücadelesini destekleme çağrısı yapıldı.

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- Yahudi ulus devlet yasası ne getiriyor?

İsrail meclisinde çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.