HABER

Yahudi ulus devlet yasasına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

Van YYÜ Senatosu: - "Kudüs'ü İsrail'in başkenti, İbraniceyi de tek resmi dil olarak kabul eden, ülkenin kaderini tayin etme hakkını sadece kendilerinde gören, dini günlerini bile resmi tatil sayacak kadar ayrımcılık gösteren bu yanlış kararlar, asla kabul edilemez ve onaylanamaz"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, İsrail Meclisinde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasının, Filistinlilere karşı yürütülen baskı ve sindirme politikalarının son örneklerinden biri olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini bildirdi.

YYÜ Senatosundan yapılan açıklamada, Yahudi ulus devletini meşrulaştırmak amacıyla çıkartılan yasanın, ülkede yaşayan milyonlarca Filistinlinin hak ve hukukunu hiçe sayma anlamı taşıdığı belirtildi.

Yasayla İsrail vatandaşı olan Araplara uygulanan ırkçı, ayrıştırıcı ve ayrımcı politikaların daha sistemli bir hale getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yasayla dünyadaki tüm Yahudilere vatandaşlık hakkı tanıyan İsrail, bu toprakların asıl sahipleri olan Filistinliler için ise bu hakkı reddetmektedir. Kudüs'ü İsrail'in başkenti, İbraniceyi de tek resmi tek dil olarak kabul eden, ülkenin kaderini tayin etme hakkını sadece kendilerinde gören, dini günlerini bile resmi tatil sayacak kadar ayrımcılık gösteren bu yanlış kararlar, asla kabul edilemez ve onaylanamaz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu olarak İsrail'in bu yöndeki yanlış kararlarına ve Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladıkları şiddet ve ayrımcılık politikalarına daha önce karşı çıktığımız gibi bu kararı da şiddetle reddediyor ve kabul etmiyoruz."

Açıklamada, asırlar önce II. Beyazıt'ın merhametiyle yok olmaktan kurtulan Yahudilerin torunlarının asla bu kişiler olamayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük Osmanlı Devleti'nin, bundan 500 yıl önce gemilerle getirdikleri, kol kanat gerdikleri, vatandaşlık hakkı tanıdıkları, eğitimde, ibadette ve ticarette her türlü hak ve hukuklarını gözettikleri Yahudilerin torunları eğer yaşıyorlarsa bu tarihi gerçekleri yeniden idrak edip kendilerine gelmeli, etrafındaki Yahudilere anlatmalı ve İsrail'i bir an önce bu yanlış kararlarından vazgeçirmelidir."

PARTNERDünyanın en korku veren havaalanlarıDünyanın en korku veren havaalanları
1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Kültür Bakanı Ersoy 'hayalet köy' Lübbey'e geldiCumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Kültür Bakanı Ersoy 'hayalet köy' Lübbey'e geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İSRAİLE TEPKİ Senato Van Yahudi Ulus Devlet Yasası YYÜ

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.