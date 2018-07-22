Yahudi ulus devlet yasasına tepkiler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, İsrail Meclisinde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasının, Filistinlilere karşı yürütülen baskı ve sindirme politikalarının son örneklerinden biri olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini bildirdi.
YYÜ Senatosundan yapılan açıklamada, Yahudi ulus devletini meşrulaştırmak amacıyla çıkartılan yasanın, ülkede yaşayan milyonlarca Filistinlinin hak ve hukukunu hiçe sayma anlamı taşıdığı belirtildi.
Yasayla İsrail vatandaşı olan Araplara uygulanan ırkçı, ayrıştırıcı ve ayrımcı politikaların daha sistemli bir hale getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu yasayla dünyadaki tüm Yahudilere vatandaşlık hakkı tanıyan İsrail, bu toprakların asıl sahipleri olan Filistinliler için ise bu hakkı reddetmektedir. Kudüs'ü İsrail'in başkenti, İbraniceyi de tek resmi tek dil olarak kabul eden, ülkenin kaderini tayin etme hakkını sadece kendilerinde gören, dini günlerini bile resmi tatil sayacak kadar ayrımcılık gösteren bu yanlış kararlar, asla kabul edilemez ve onaylanamaz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu olarak İsrail'in bu yöndeki yanlış kararlarına ve Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladıkları şiddet ve ayrımcılık politikalarına daha önce karşı çıktığımız gibi bu kararı da şiddetle reddediyor ve kabul etmiyoruz."
Açıklamada, asırlar önce II. Beyazıt'ın merhametiyle yok olmaktan kurtulan Yahudilerin torunlarının asla bu kişiler olamayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Büyük Osmanlı Devleti'nin, bundan 500 yıl önce gemilerle getirdikleri, kol kanat gerdikleri, vatandaşlık hakkı tanıdıkları, eğitimde, ibadette ve ticarette her türlü hak ve hukuklarını gözettikleri Yahudilerin torunları eğer yaşıyorlarsa bu tarihi gerçekleri yeniden idrak edip kendilerine gelmeli, etrafındaki Yahudilere anlatmalı ve İsrail'i bir an önce bu yanlış kararlarından vazgeçirmelidir."
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı
Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı
Etiyopya'da 'peygamber' olduğunu öne süren sağlık çalışanı ölüyü diriltmeyi başaramayınca gözaltına alındı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum