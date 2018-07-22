Yahudi ulus devlet yasasına tepkiler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, İsrail Meclisinde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasının, Filistinlilere karşı yürütülen baskı ve sindirme politikalarının son örneklerinden biri olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini bildirdi.

YYÜ Senatosundan yapılan açıklamada, Yahudi ulus devletini meşrulaştırmak amacıyla çıkartılan yasanın, ülkede yaşayan milyonlarca Filistinlinin hak ve hukukunu hiçe sayma anlamı taşıdığı belirtildi.

Yasayla İsrail vatandaşı olan Araplara uygulanan ırkçı, ayrıştırıcı ve ayrımcı politikaların daha sistemli bir hale getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yasayla dünyadaki tüm Yahudilere vatandaşlık hakkı tanıyan İsrail, bu toprakların asıl sahipleri olan Filistinliler için ise bu hakkı reddetmektedir. Kudüs'ü İsrail'in başkenti, İbraniceyi de tek resmi tek dil olarak kabul eden, ülkenin kaderini tayin etme hakkını sadece kendilerinde gören, dini günlerini bile resmi tatil sayacak kadar ayrımcılık gösteren bu yanlış kararlar, asla kabul edilemez ve onaylanamaz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu olarak İsrail'in bu yöndeki yanlış kararlarına ve Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladıkları şiddet ve ayrımcılık politikalarına daha önce karşı çıktığımız gibi bu kararı da şiddetle reddediyor ve kabul etmiyoruz."