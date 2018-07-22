Yahudi ulus devlet yasasına tepkiler

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsrail meclisinde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasını, İsrail'in, uluslararası kararları hiçe sayması olarak niteledi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in meclisinde geçen hafta onaylanan "Yahudi ulus devlet" yasası şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Bu adım, İsrail'in uluslararası meşru kararları hiçe saydığı ve Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma yönündeki tarihi haklarını reddettiği görüşünü güçlendiriyor. Bu koşullar olmadan da bölgede istikrar ve güvenlik sağlanamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in ırkçı ve ayrılıkçı adımlar atarken bir yandan da barış görüşmesi çağrısı yapması konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma, Filistinlilerin haklarının ve işgal edilmiş topraklarının korunması için sorumluluklarını üstlenme çağrısı yapıldı.

- Yahudi ulus devlet yasası ne getiriyor?

İsrail meclisinde çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.