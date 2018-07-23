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Yahudi ulus devlet yasasına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

İÜ Senatosu: - "İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail'i, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Senatosu, İsrail Parlamentosu'nun onayladığı Yahudi ulus devlet yasasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İsrail Meclisi'nin, tartışmalara neden olan Yahudi ulus devlet yasasını kabul etmesi üzerine İÜ Senatosu'nca alınan karar, üniversitenin resmi web sayfasında Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Arapça, Rusça ve İbranice olarak yayımlandı.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak yaptığı açıklamada, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen yasanın evrensel hukuk ilkeleriyle çatıştığını belirterek, senatonun kararında İsrail'in temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine saygılı olmaya davet edildiğini kaydetti.

İÜ Senato Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen Yahudi ulus devleti yasası, evrensel hukuk ilkeleriyle ve BM'nin yasal ve ahlaki sistemiyle çatışmaktadır. Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948'de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve BM kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil, uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir.

Rektörler olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail'i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
israil İstanbul Üniversitesi Yahudi Ulus Devlet Yasası

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