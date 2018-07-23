Yahudi Ulus Devlet Yasası'na tepkiler

SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesi, İsrail Meclisi'nde kabul edilen "Yahudi Ulus Devlet" yasasını kınadı.
Senatonun kınama mesajında, kabul edilen yasayla Filistinlilerin haklarının yok sayıldığı bildirildi.
İsrail'in temel insan haklarına tecavüz ettiği belirtilen mesaja, şöyle devam edildi:
"Kabul edilen yasayla Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948'de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir."
Mesajda, İsrail'in temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı olmaya davet edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bilim insanları olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz."
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