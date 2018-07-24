HABER

Yahudi ulus devlet yasasına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 06:24 | Son Güncelleme

Yahudi ulus devlet yasasına tepkiler

CAKARTA (AA) - Endonezya, İsrail meclisinde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasını kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, yaptığı açıklamada, İsrail meclisinde geçen hafta onaylanan ve Yahudilerin kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduklarını belirten "Yahudi ulus devlet" yasasını kınadıklarını duyurdu.

Marsudi, bu yasanın Filistinlilerin haklarını reddettiğini, iki devletli çözümü de tehdit ettiğini vurguladı.
\

- Yahudi ulus devlet yasası ne getiriyor?

İsrail meclisinde çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." ifadesine yer verilerek, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği kaydediliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı ise reddediyor.

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
Adnan Oktar suç örgütünden ayrılan itirafçıdan inanılmaz ifadeler Adnan Oktar suç örgütünden ayrılan itirafçıdan inanılmaz ifadeler
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkilediSağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya kınama Retno Marsudi Yahudi Ulus Devleti" yasası

En Çok Okunan Haberler

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Mustafa Ceceli düğünde ortaya çıktı

Mustafa Ceceli düğünde ortaya çıktı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 23 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 23 yaralı

TBMM Başkanlığı'ndan personele: 'Olta'ya gelmeyin

TBMM Başkanlığı'ndan personele: 'Olta'ya gelmeyin

Adnan Oktar suç örgütünden ayrılan itirafçıdan inanılmaz ifadeler

Adnan Oktar suç örgütünden ayrılan itirafçıdan inanılmaz ifadeler

Ankara’da oto hırsızlarına 'Sembol-2' operasyonu

Ankara’da oto hırsızlarına 'Sembol-2' operasyonu

İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!

İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.