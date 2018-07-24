Yahudi ulus devlet yasasına tepkiler

CAKARTA (AA) - Endonezya, İsrail meclisinde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasını kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, yaptığı açıklamada, İsrail meclisinde geçen hafta onaylanan ve Yahudilerin kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduklarını belirten "Yahudi ulus devlet" yasasını kınadıklarını duyurdu.

Marsudi, bu yasanın Filistinlilerin haklarını reddettiğini, iki devletli çözümü de tehdit ettiğini vurguladı.

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- Yahudi ulus devlet yasası ne getiriyor?

İsrail meclisinde çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor: