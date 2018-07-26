HABER

"Yahudi ulus devlet yasası"na tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:43 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Senatosu'nun kınama kararı 8 dilde yayımlandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Senatosu, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen "Yahudi ulus devlet yasası"nı kınadı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan başkanlığında 23 Temmuz Pazartesi günü toplanan senatonun, İsrail Parlamentosu'nun 19 Temmuz 2018 tarihinde kabul ettiği "Yahudi ulus devleti yasası"nı sert bir şekilde kınadığı belirtildi.

Kınama bildirisinin 8 dilde yayımlandığı ifade edilen açıklamada, yasanın evrensel hukuk ilkelerine aykırı olduğu vurgusu yapıldı.

"İsrail Parlamentosu'nda çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devleti yasası, evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletler'in yasal ve ahlaki sistemiyle çatışmaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamada, yasayla İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarının yok sayıldığı kaydedildi.

Düzenlemeyle Arapçanın resmi dil statüsünden çıkarıldığı dile getiren açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmektedir. 1948'ten beri yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken, dünyanın her yerinden geri dönüş hakkı yalnızca Yahudilere verilmekte ve BM kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Bilim insanları olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistinlilere yönelik hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz."

PARTNERHareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...Hareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pırlanta operasyonuSabiha Gökçen Havalimanı'nda pırlanta operasyonu
Adnan Oktar grubunun kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy eski başhekim çıktıAdnan Oktar grubunun kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy eski başhekim çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil parlamentosu kınama Sakarya Üniversitesi Yahudi Ulus Devlet Yasası

En Çok Okunan Haberler

Alexandra Sabuncu olayında şok tanık ifadesi: 3 erkek kaçtı!

Alexandra Sabuncu olayında şok tanık ifadesi: 3 erkek kaçtı!

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğünde dehşet! Havai fişek elinde patladı

Düğünde dehşet! Havai fişek elinde patladı

Tartıştığı akrabasının kulağını kopardı

Tartıştığı akrabasının kulağını kopardı

Adnan Oktar grubunun kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy eski başhekim çıktı

Adnan Oktar grubunun kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy eski başhekim çıktı

Baba, gelinini aldatan oğluna dehşeti yaşattı!

Baba, gelinini aldatan oğluna dehşeti yaşattı!

15 yaşındaki Edanur 1 haftadır kayıp!

15 yaşındaki Edanur 1 haftadır kayıp!

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'dan dikkat çeken tarikat ve cemaat çıkışı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'dan dikkat çeken tarikat ve cemaat çıkışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.