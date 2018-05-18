Yahudi yerleşimci aracıyla Filistinli çocuğu ezdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla Filistinli çocuğu ezerek yaraladığı bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus'un güneyindeki Havare beldesinde, Yahudi yerleşimci aracıyla Yamen Tayıl Avde isimli 11 yaşındaki Filistinli çocuğa çarptı.
Saldırının ardından erkek çocuğun tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, İsrail askerlerinin de soruşturma için olay yerine geldiği ifade edildi.
İsrail işgali altındaki topraklarda Yahudi yerleşimciler, zaman zaman araçlarıyla "kasten" çarptıkların Filistinlilerin yaralanmalarına sebep oluyor.
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