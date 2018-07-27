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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi ateşe verdi

NABLUS (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ile bazı tarım arazilerini ateşe verdi.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden sorumlu Filistinli hükümet yetkilisi Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeş Kudeş yerleşim biriminden bir grup Yahudi yerleşimcinin, Nablus'un güneyindeki Calud köyüne baskın düzenleyerek köydeki bir ev ile bazı tarım arazilerini ateşe verdiğini dile getirdi.

Evin büyük bir kısmının yandığını belirten Daglas, olayda yaralı olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

Daglas, Yahudi yerleşimcilerin ayrıca buğday ekili bazı arazileri ateşe verdiğini, onlarca meyve ağacını da kestiğini belirtti.

Nablus’un çevresinde bulunan küçüklü büyüklü 39 Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor ve söz konusu yerleşimciler zaman zaman Filistinlilere yönelik çeşitli saldırılarda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Ev ve tarla yakma Yahudi yerleşimciler

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