Yahudi yerleşimciler Filistinli bir ailenin evini ateşe verdi

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir aileye ait ev, fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Nablus şehrinin güneyindeki Duma kasabasında Filistinli aileye ait ev bir grup fanatik Yahudi yerleşimci tarafından ateşe verildi.
Yangında evin büyük bir bölümü hasar görürken, saldırı sırasında evde olan aile fertleri ise yara almadan kurtuldu.
Özellikle Batı Şeria'da son haftalarda fanatik Yahudiler Filistinlilere ait araçlara birçok ırkçı saldırı düzenlemişti.
Duma kasabasında 2015'te Yahudi yerleşimciler tarafından Filistinlilere ait bir evin ateşe verilmesi sonucu yangın sırasında evde bulunan biri bebek, biri çocuk olmak üzere üç Filistinlinin şehit olmuştu.
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!
Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!
Bulunduğunda açlıktan ölmek üzereydi! Son haline sahibi bile şaşırdı
Mısır'da ulaşıma yüzde 250'yi bulan zam yapıldı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Odunluğu tamir ettiren adam tesadüfen hazine buldu!
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 0 yorum