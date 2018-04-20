Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 100 zeytin ağacını kesti

NABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentine bağlı Burin beldesinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait çok sayıda zeytin ağacını kestiği bildirildi.
Burin Belediyesi Meclis Başkanı Yahya Kadus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belde civarındaki Baraha Yahudi yerleşim biriminden gelen bir grup yerleşimcinin bölgedeki 100 zeytin ağacını kestiğini söyledi.
Olayı "katliam" olarak nitelendiren Kadus, ağaçların Filistinli Muhammed Reca ve ailesine ait olduğunu, Reca'nın bu ağaçların geliriyle evinin geçimini sağladığını aktardı.
Burin sakinleri, belde çevresinde bulunan gayrimeşru yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudiler tarafından sık sık saldırılara maruz kaldıklarını ifade ediyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği belirtiliyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.
AK Parti vekilden şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi
Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
Bu nasıl tarz? Onu gören şaşıp kaldı
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum