Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 100 zeytin ağacını kesti

NABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentine bağlı Burin beldesinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait çok sayıda zeytin ağacını kestiği bildirildi.

Burin Belediyesi Meclis Başkanı Yahya Kadus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belde civarındaki Baraha Yahudi yerleşim biriminden gelen bir grup yerleşimcinin bölgedeki 100 zeytin ağacını kestiğini söyledi.

Olayı "katliam" olarak nitelendiren Kadus, ağaçların Filistinli Muhammed Reca ve ailesine ait olduğunu, Reca'nın bu ağaçların geliriyle evinin geçimini sağladığını aktardı.

Burin sakinleri, belde çevresinde bulunan gayrimeşru yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudiler tarafından sık sık saldırılara maruz kaldıklarını ifade ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.