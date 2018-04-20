HABER

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 100 zeytin ağacını kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 100 zeytin ağacını kesti

NABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentine bağlı Burin beldesinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait çok sayıda zeytin ağacını kestiği bildirildi.

Burin Belediyesi Meclis Başkanı Yahya Kadus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belde civarındaki Baraha Yahudi yerleşim biriminden gelen bir grup yerleşimcinin bölgedeki 100 zeytin ağacını kestiğini söyledi.

Olayı "katliam" olarak nitelendiren Kadus, ağaçların Filistinli Muhammed Reca ve ailesine ait olduğunu, Reca'nın bu ağaçların geliriyle evinin geçimini sağladığını aktardı.

Burin sakinleri, belde çevresinde bulunan gayrimeşru yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudiler tarafından sık sık saldırılara maruz kaldıklarını ifade ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

Meteoroloji uyardı: İstanbul güne yağmurla başladı! Meteoroloji uyardı: İstanbul güne yağmurla başladı!
Yargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haberYargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haber
Porno yıldızları sokak sokak dolaşıp bedava dağıttıPorno yıldızları sokak sokak dolaşıp bedava dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Burin Nablus

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.