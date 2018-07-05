Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 350 üzüm ağacını kesti

BEYTULLAHİM (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kenti yakınlarında bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait 350 üzüm ağacını kestiği bildirildi.
Yahudi Yerleşim Birimleriyle Halk Mücadele Komitesi Üyesi Hasan Bureyce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Beytullahim’e bağlı el-Hızır beldesinde Filistinlilere ait 350 üzüm ağacını ellerindeki testerelerle kestiğini belirtti.
Bureyce, söz konusu radikal Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerleri tarafından himaye edildiğini vurgulayarak, bölgede yaşayan Filistinlilerin İsrail’in zorunlu göç baskılarına maruz kaldığını ifade etti.
Batı Şeria'nın bazı kentlerinde yaşayan Filistinliler, geçimlerini zeytin ve üzüm ağaçlarından sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle zeytin ve üzüm hasadının başladığı mevsimlerde arttığı kaydedildi.
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