HABER

Yahudi yerleşimciler "ırkçı saldırılarını" sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Nablus'un Urif köyünde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait ağaçları kesti ve bir evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı

NABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'un Urif köyünde bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait ağaçları kestiği ve bir evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığı bildirildi.

Urif Köy Meclisi Başkanı Mazin Şehhade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin köyün doğusunda Filistinli çiftçilere ait yaklaşık 35 zeytin, badem ve üzüm ağacını kestiğini söyledi.

Şehhade, köyün yakınlarındaki Yitzhar yerleşim biriminden gelen Yahudi yerleşimcilerin bölgedeki çiftçilerden birine ait olan evin duvarlarına da "Araplara ölüm", "Arapların gidişi yakındır" gibi ırkçı sloganlar yazdığını belirtti.

Yahudi yerleşimciler dün de Nablus'un Luben eş-Şarkiyye köyünde Filistinlilere ait yaklaşık 30 araca zarar vermiş, araçlara ve duvarlara ırkçı sloganlar yazmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştiriyor.

AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepkiAB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki
Saadet Partisi'nden ittifak açıklamasıSaadet Partisi'nden ittifak açıklaması
Olay iddia: Baykal ve Erdoğan anlaştıOlay iddia: Baykal ve Erdoğan anlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Nablus Urif

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

Abdullah Ağar uyardı: Türkiye'yi 'sözde' dört ana terör alanına ayırdılar

Abdullah Ağar uyardı: Türkiye'yi 'sözde' dört ana terör alanına ayırdılar

İstanbul'da IŞİD alarmı: 10 gün içinde eylem planlıyorlar

İstanbul'da IŞİD alarmı: 10 gün içinde eylem planlıyorlar

Evde dehşeti yaşadı

Evde dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.