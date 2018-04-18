NABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'un Urif köyünde bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait ağaçları kestiği ve bir evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığı bildirildi.
Urif Köy Meclisi Başkanı Mazin Şehhade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin köyün doğusunda Filistinli çiftçilere ait yaklaşık 35 zeytin, badem ve üzüm ağacını kestiğini söyledi.
Şehhade, köyün yakınlarındaki Yitzhar yerleşim biriminden gelen Yahudi yerleşimcilerin bölgedeki çiftçilerden birine ait olan evin duvarlarına da "Araplara ölüm", "Arapların gidişi yakındır" gibi ırkçı sloganlar yazdığını belirtti.
Yahudi yerleşimciler dün de Nablus'un Luben eş-Şarkiyye köyünde Filistinlilere ait yaklaşık 30 araca zarar vermiş, araçlara ve duvarlara ırkçı sloganlar yazmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştiriyor.
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