Yahudi yerleşimciler İsrail polisiyle çatıştı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Selfit kentinin doğusundaki yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin boşaltılmasını kabul etmeyen göstericilerle İsrail polisi arasında çıkan çatışmada 11'i polis 16 kişi yaralandı.
İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Selfit kentinde 10 binadan oluşan "Tafuh Maraf" isimli Yahudi yerleşim biriminin boşaltılmasını protesto eden yerleşimciler, İsrail polisine çamaşır suyu, yumurta ve sopalarla saldırdı.
Olaylarda 6 Yahudi yerleşimcinin gözaltına alındığı ve 5'inin hafif yaralandığı belirtildi.
Haberde ayrıca, İsrail polisinin yasa dışı binaları yargı kararı üzerine tahliye ettiği kaydedildi.
E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu
Gaziantep'te hastanede yangın! 2 kişi hayatını kaybetti
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu
Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp
Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum