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Yahudi yerleşimciler Nablus'taki "Yusuf makamına" zorla girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:40 | Son Güncelleme

İsrail askerleri, Filistinlilerle yaşanan arbedeye göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti

NABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilerin "Yusuf makamına" girmesi üzerine gerginlik yaşandığı, İsrail askerlerinin olaya tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail polisi eşliğindeki çok sayıda fanatik Yahudi yerleşimci otobüslerle Nablus'un doğusundaki Yusuf makamının bulunduğu alana girdi.

Yahudi yerleşimcilerin Yusuf makamına zorla girerek "dini ritüellerini" gerçekleştirirken, duruma tepki gösteren Filistinlilere, İsrail askerleri müdahalede bulundu.

İsrail askerlerinin gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandığı müdahale sırasında Filistinliler, taş ve boş şişe attı, araç lastiklerini yakarak Yusuf makamına giriş yollarını kapadı.

Yahudiler, Nablus'taki "Yusuf makamında", Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Nablus

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