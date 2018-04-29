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Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilere saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait onlarca araca zarar verdi, evlerin duvarlarına ırkçı ifadeler yazdı

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait onlarca aracı tahrip ettiği, evlerin duvarlarına ırkçı ifadeler yazdıkları belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Ramallah'taki Turmus Ayya beldesinde Yahudi yerleşimciler, bölge sakinlerine ait onlarca aracın lastiklerini patlattı ve evlerin duvarlarına İbranice ırkçı ifadeler yazdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Ramallah Turmus Ayya Yahudi yerleşimci

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