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Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilerin araçlarına ırkçı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilerin araçlarına ırkçı saldırı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bazı Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere ait araçların üzerine ırkçı sloganlar yazdığı ve bazı araçları tahrip ettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, dün akşam bir grup Yahudi yerleşimci, Beit Hanina Mahallesi'nde Filistinlilere ait çok sayıda aracı tahrip etti.

Araçların camlarına spreyle İbranice ve Arapça Filistin karşıtı ırkçı mesajlar yazan saldırganlar, çok sayıda aracın lastiğini de keserek patlattı.

Saldırının arkasında fanatik Yahudilerin oluşturduğu "Price Tag" isimli örgütün olduğu tahmin ediliyor.

İsrail polisi, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Beit Hanina'daki saldırının, son üç hafta içinde Filistinlilerin araçlarına düzenlenen ikinci saldırı olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüs Filistin Yahudi

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