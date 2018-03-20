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Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilerin arazilerine taciz

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 00:23 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilerin arazilerine taciz

Yahudi yerleşimcilere ait buldozerlerin Nablus kentinde Filistinlilere ait bir arazide kazı yaptığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Calud Köy Meclisi Başkanı Abdullah el-Hac Muhammed, "Şavut Rahel Yahudi yerleşim biriminde yaşayan yerleşimciler, köydeki Filistinlilere ait topraklarda kazı yaptı." dedi.

Kazının tarım alanları yakınında yapıldığını ve amacının ne olduğunu bilmediklerini belirten Muhammed, son dönemlerde Yahudi yerleşim birimini genişletme çalışmaları olduğunu, 2 yeni ev inşa edildiğini ve ev sayısının 17'ye yükseldiğini kaydetti.

Muhammed, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne Calud topraklarına el konulmaması için başvuracaklarını ancak, İsrail'in burayı devlet toprağı olarak gördüğünü ve el koyabilme hakkını kendinde bulduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Nablus Şavut Rahel Yahudi

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