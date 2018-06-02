Yahudi yerleşimcilerden köye baskın: 4 Filistinli yaralı

İsrail askerlerinin eşlik ettiği Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskında 4 Filistinli yaralandı.

Filistin hükümetine bağlı Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Dağlas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Nablus'un güneyindeki Urif köyüne baskın yaparak yaşlı bir çobanı yaraladığını söyledi.

Köydeki gençlerin İsrail askerlerinin koruması altındaki yerleşimcilere tepki gösterdiğini belirten Dağlas, 3 Filistinli gencin de çıkan arbedede yaralandığını aktardı.

Dağlas, gerçek mermiyle vurulan gençlerden birinin durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Urif köyündeki Filistinliler sık sık Yitzhak yerleşim birimindeki Yahudilerin saldırısına maruz kalıyor.

