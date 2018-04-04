Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki ihlalleri

NABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait 5 aracın tekerleklerini patlattığı bildirildi.

Aracı zarar gören Filistinlilerden İbrahim Salah AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Yahudi yerleşimcinin sabah saatlerinde Kalkiliya'nın doğusundaki Ferata köyüne girdiğini ve 5 aracın tekerleklerini patlattığını söyledi.

Olayın faillerinin köyün yakınındaki Yahudi yerleşim biriminden geldiğini güvenlik kameralarından tespit ettiğini aktaran Salah, diğer 4 aracın, oğlu ve yeğenlerine ait olduğunu belirtti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştiriyor.