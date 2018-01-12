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Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 01:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait araçlara taşlarla saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara taşlarla saldırdığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Nablus'un güney kesimindeki Havare kontrol noktasında bir grup Yahudi yerleşimci, yoldan geçen Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdı. Yerleşimciler ayrıca bölgedeki ana yolu kapattı.

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria ile Ağvar bölgesini birbirine bağlayan Hamra kontrol noktası ile Ramallah'ın kuzey kesimindeki Nebi Salih bölgesinde de Filistinlilerin araçlarına taş attı.

Saldırılarda yaralanan olmadığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti çevresindeki Havat Gilad Yahudi yerleşim birimi yakınında bir Yahudi yerleşimci, geçen salı günü durakta beklerken yoldan hızla geçen bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırının sorumlusuna ilişkin bilgi verilmeyen olayın ardından Batı Şeria'daki Yahudiler, Filistinlilerin evleri ve araçlarına taşlarla saldırılar düzenlemişti.

(AA)

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