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Yahudi yerleşimcilerin İbrahim Camisi'ne baskın düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 02:57 | Son Güncelleme

Filistin yönetimi, Yahudi yerleşimcilerin İbrahim Camisi'ne düzenlediği baskınla ilgili olarak "tahrik edici" değerlendirmesinde bulundu

Filistin yönetimi, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'daki El-Halil kentinde bulunan İbrahim Camisi'ne baskın düzenleyip dini ritüellerini gerçekleştirmelerinin Müslümanların duygularını tahrik ettiğini belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın Filistin Devlet Başkanlığı'na dayandırdığı haberde, Yahudi yerleşimcilerin camide dini ritüellerini gerçekleştirmesinin Müslümanların duygularını tahrik ettiği ve bu tür uygulamaların siyasi çatışmayı dini çatışmaya dönüştüreceği ifade edildi.

Haberde, İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'ın da katıldığı söz konusu baskından ve yansımalarından İsrail hükümeti sorumlu tutuldu.

Dün akşam, bir grup Yahudi yerleşimci, hahamların ve Erdan'ın da katılımıyla İbrahim Camisi'ne baskın düzenlemiş ve burada dini ritüellerini gerçekleştirmişti.

Yahudiler, 1994 yılına kadar belli saatlerde İbrahim Camisi'nde bulunan "Hazreti İbrahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu. Baruch Goldstien isimli aşırı sağcı Yahudinin 25 Şubat 1994'te cami cemaati üzerine ateş açarak 29 Filistinliyi öldürmesi ve 125'ini yaralamasının ardından İsrail yönetimi, camiyi ikiye bölerek yüzde 45'ini Müslümanlara, yüzde 55'ini ise Yahudilere tahsis etmişti. İbrahim Camisi, El-Halil kentinin İsrail işgali altındaki Eski Belde'de bulunuyor ve burada bin 500 İsrail askerinin himaye ettiği 400 Yahudi yerleşimci yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
el halil Filistin İbrahim Camisi

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