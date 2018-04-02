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Yahyalı Belediyesi Nisan Ayı Meclisini Yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan belediye meclisinde 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.Toplantı da 1 yıllık başkanlık faaliyet raporu hakkında, meclis üyelerine bilgi veren Başkan Esat Öztürk; “ “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını esas alan bir yaklaşımla, turizm ilçesi Yahyalı’mızda bir yılı daha geride bıraktık.

Yahyalı Belediyesi Nisan Ayı Meclisini Yaptı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan belediye meclisinde 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Toplantı da 1 yıllık başkanlık faaliyet raporu hakkında, meclis üyelerine bilgi veren Başkan Esat Öztürk; “ “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını esas alan bir yaklaşımla, turizm ilçesi Yahyalı’mızda bir yılı daha geride bıraktık. Bu yaklaşım çerçevesinde Yahyalı’ya ve Yahyalılılara hizmet etmek için çıktığımız bu yolda yorulmadan ve durmadan çalışma azim ve kararlığı içerisindeyiz. Sizden aldığımız güçle ortak sevdamız, ortak geçmiş ve ortak geleceğimiz olan Yahyalı’yı, Kayseri‘nin örnek ilçesi yapma yolunda durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ettik.” dedi. Başkan Öztürk ayrıca 2017 yılında yapılan bazı önemli çalışmalar hakkında da bilgiler vererek “ Meydan Projemizde sona doğru geldik. Buradan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Şuan ki mevcut durum bile bizi seven sevmeyen herkesi memnun ediyor. İyi yoldayız, güzel yoldayız. Yaptığımız hizmetlere birilerinin hayali bile yetişemez. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu ilçeye meydan projesi çok yakıştı. Ben gurur duyuyorum. 2018 yılında buraya gelen gurbetçilerimiz değişimi çok daha iyi anlayacak. 40 yıllık bir hayali gerçekleştiriyoruz. Bu başarı sadece Esat Öztürk’ün değil, sizlerin de başarısı. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Doğalgaz gibi bir nimet ilçemize 2017 yılında geldi. Bu nimet ilçemizi biraz daha yukarılara çıkarmış oldu.” diye konuştu.
Başkan Öztürk ayrıca Yahyalı Meslek Yüksekokulu, Kapuzbaşı Master Planı, Yahyalı Kongre ve Gösteri Merkezi, Kapalı Semt Pazarı, Yahyalı Rafting Takımı, Emlak Gelirinin artması ve yeni yapılacak hastane konusunda da meclis üyelerine bilgiler verdi.
Nisan Ayı meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonlarının da seçimi yapıldı.

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