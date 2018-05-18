Yair Netanyahu hakkında suç duyurusu

İZMİR (AA) - İzmir'de AK Partili bir grup tarafından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu hakkında, Türkiye ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir Adliyesi önünde toplanan AK Partili grup, ellerinde Türk bayraklarıyla ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistinlileri hedef aldığını, onlarca insanın katledildiğini, binlercesinin de yaralandığını söyledi.

Filistin ve Kudüs'ün, Müslümanlar için izzet, namus ve şeref meselesi olduğunu belirten İnan, şöyle konuştu:

"Bu bilinçle hareket edip Kudüs'ü savunmak her Müslüman'ın boynunun borcudur. Özellikle 400 yıl boyunca Kudüs'ün koruyuculuğunu üstlenen bir millet için bu davayı savunmak bir refleks haline gelmiştir. Bu refleksin çok açık tezahür ettiği kişilerden birisi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler liderimizin, partimizin ve milletimizin bu hassas duruşuna her koşul ve şartta sahip çıkacağız."