Yakakent Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri

Samsun'un Yakakent ilçesinde Hıdırellez şenlikleri kapsamında düzenlenen karakucak güreşlerinin bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, liman mevkisindeki şenlikte yaptığı konuşmada, göreve dün başladığını hatırlatarak, "Batı bölgesinden olduğum için insanların bölge ayrımcılığı yapıyor diye düşünmelerini istemediğimden ilk programı doğu bölgesinde yapmaya karar verdim. İkinci programım da Yakakent'e nasip oldu." dedi.

Hıdırellez'in millete mal olmuş bir değer olduğunu vurgulayan Şahin, güreşlere katılacak sporculara da başarı diledi.

Şahin, son dönemlerde Türkiye üzerine çok kirli oyunlar oynanmak istendiğine işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti ne zaman güçlü bir adım atsa önü kesilmek isteniyor. O bakımdan birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz gerekmektedir. Türk milleti olarak hür ve bağımsız şekilde varlığımızı devam ettireceğiz. Onun için bizim bir ve beraber olmamız lazım." diye konuştu.

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ise Hıdırellez'in geçmişle gelecek arasında köprü kuran, insanları birbirine yakınlaştıran, birlikteliği güçlendiren bir değer olduğunu söyledi.